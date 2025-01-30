Аннабель Морозов и ещё 12 детей эмигрантов из России могли лететь на упавшем в США рейсе

Бывшая российская фигуристка Аннабель Морозов, выступающая в танцах на льду, могла находиться на борту упавшего в США самолёта. Об этом сообщает Mash со ссылкой на источник.

Отмечается, что на борту самолёта также могло оказаться большинство фигуристов — детей российских эмигрантов. Они участвовали в чемпионате Соединённых Штатов – 2025. Издание опубликовало список спортсменов, которые, предварительно, летели на рейсе Airlines из Уичито.

— Эндрю Торгашев;

— Максим Наумов;

— Алиса Ефимова;

— Миша Митрофанов;

— Кэти Макбет;

— Даниил Паркман;

— Кристина Каррейра;

— Энтони Пономаренко;

— Алексей Щепетов;

— Аннабель Морозов;

— Артём Маркелов;

— Антон Спиридонов;

— Данила Савельев.

Самолёт рейса 5342 American Airlines вылетел из Уичито и разбился недалеко от Вашингтона. Столкновение с военным вертолётом произошло на подлёте к взлётно-посадочной полосе. Авиакомпания подтвердила, что на борту самолета находилось 64 человека: 60 ​​пассажиров и четыре члена экипажа.