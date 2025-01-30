Аннабель Морозов и ещё 12 детей эмигрантов из России могли лететь на упавшем в США рейсе

Бывшая российская фигуристка Аннабель Морозов, выступающая в танцах на льду, могла находиться на борту упавшего в США самолёта. Об этом сообщает Mash со ссылкой на источник.
Отмечается, что на борту самолёта также могло оказаться большинство фигуристов — детей российских эмигрантов. Они участвовали в чемпионате Соединённых Штатов – 2025. Издание опубликовало список спортсменов, которые, предварительно, летели на рейсе Airlines из Уичито.
— Эндрю Торгашев;
— Максим Наумов;
— Алиса Ефимова;
— Миша Митрофанов;
— Кэти Макбет;
— Даниил Паркман;
— Кристина Каррейра;
— Энтони Пономаренко;
— Алексей Щепетов;
— Аннабель Морозов;
— Артём Маркелов;
— Антон Спиридонов;
— Данила Савельев.
Самолёт рейса 5342 American Airlines вылетел из Уичито и разбился недалеко от Вашингтона. Столкновение с военным вертолётом произошло на подлёте к взлётно-посадочной полосе. Авиакомпания подтвердила, что на борту самолета находилось 64 человека: 60 пассажиров и четыре члена экипажа.