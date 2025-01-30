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Федерация фигурного катания США сделала заявление после крушения самолёта с фигуристами

Федерация фигурного катания США сделала заявление после крушения самолёта с фигуристами
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Издание Washington Post разместило заявление американской Федерации фигурного катания по поводу разбившегося самолёта в небе над Вашингтоном, в котором сообщается о присутствии на борту нескольких представителей сообщества фигуристов США.

«Несколько членов сообщества фигурного катания США находились на борту рейса 5342 авиакомпании American Eagle, когда он столкнулся с военным вертолётом. Это были спортсмены, тренеры и члены их семей, возвращавшиеся домой из Национального лагеря развития, организованного в связи с чемпионатом США по фигурному катанию в Уичито, который проходил с 20 по 26 января. Некоторые юные спортсмены остались после соревнований для прохождения программы повышения квалификации.

Мы опустошены этой невыразимой трагедией и глубоко чтим семьи погибших. Мы продолжим следить за ситуацией и будем публиковать больше информации по мере её поступления», — сообщается в заявлении Федерации фигурного катания США.

На прошлой неделе в Уичито проходил чемпионат США по фигурному катанию. Сегодня, 30 января, самолёт рейса 5342 American Airlines вылетел из Уичито и разбился недалеко от Вашингтона. Столкновение с военным вертолётом произошло на подлёте к взлётно-посадочной полосе. Авиакомпания подтвердила, что на борту самолета находилось 64 человека: 60 ​​пассажиров и четыре члена экипажа.

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