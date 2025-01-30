Видео крушения самолёта с американскими фигуристами на борту

В Сети появилось видео крушения самолёта, на борту которого находились американские фигуристы. Трагедия произошла в аэропорту Вашингтона (США).

Самолёт рейса 5342 American Airlines вылетел из Уичито и разбился недалеко от Вашингтона. Столкновение с военным вертолётом произошло на подлёте к взлётно-посадочной полосе. Авиакомпания подтвердила, что на борту самолета находилось 64 человека: 60 ​​пассажиров и четыре члена экипажа.

На прошлой неделе в Уичито проходил чемпионат США по фигурному катанию. Предположительно, в самолёте летели не менее 14 фигуристов. Имена спортсменов пока что не называются.