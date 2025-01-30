Фигурист не попал на борт разбившегося самолёта в США из-за собаки

Американский фигурист Джон Маравилла, выступающий в спортивных парах, рассказал, что мог оказаться на борту упавшего в Вашингтоне (США) самолёта. Он не попал на рейс из-за своей собаки.

«Агент на стойке регистрации пассажиров сказал мне, что моя собака слишком велика для переноски, хотя это был наш обратный рейс. Поэтому мы решили поехать на машине», — приводит слова Маравиллы «РИА Новости Спорт».

На прошлой неделе в Уичито проходил чемпионат США по фигурному катанию. Сегодня, 30 января, самолёт рейса 5342 American Airlines с фигуристами на борту вылетел из Уичито и разбился недалеко от Вашингтона. Столкновение с военным вертолётом произошло на подлёте к взлётно-посадочной полосе.