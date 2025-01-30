Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Спортивные пары. Произвольная программа
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
20:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Фигурист не попал на борт разбившегося самолёта в США из-за собаки

Фигурист не попал на борт разбившегося самолёта в США из-за собаки
Комментарии

Американский фигурист Джон Маравилла, выступающий в спортивных парах, рассказал, что мог оказаться на борту упавшего в Вашингтоне (США) самолёта. Он не попал на рейс из-за своей собаки.

«Агент на стойке регистрации пассажиров сказал мне, что моя собака слишком велика для переноски, хотя это был наш обратный рейс. Поэтому мы решили поехать на машине», — приводит слова Маравиллы «РИА Новости Спорт».

На прошлой неделе в Уичито проходил чемпионат США по фигурному катанию. Сегодня, 30 января, самолёт рейса 5342 American Airlines с фигуристами на борту вылетел из Уичито и разбился недалеко от Вашингтона. Столкновение с военным вертолётом произошло на подлёте к взлётно-посадочной полосе.

Материалы по теме
В разбившемся самолёте в Вашингтоне было около 14 фигуристов
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android