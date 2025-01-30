Дети российских эмигрантов Торгашев, Макбет и Паркман не летели упавшим в США самолётом

Дети российских эмигрантов Эндрю Торгашев, Кэти Макбет и Даниил Паркман не находились на борту упавшего в США самолёта. Об этом сообщили «Чемпионату» со ссылкой на источник.

Ранее Mash со ссылкой на источник сообщил, что на борту самолёта могло оказаться большинство фигуристов — детей российских эмигрантов, которые участвовали в чемпионате Соединённых Штатов – 2025.

Самолёт рейса 5342 American Airlines вылетел из Уичито и разбился недалеко от Вашингтона. Столкновение с военным вертолётом произошло на подлёте к взлётно-посадочной полосе. Авиакомпания подтвердила, что на борту самолета находилось 64 человека: 60 ​​пассажиров и четыре члена экипажа.