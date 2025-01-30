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Дональд Трамп сделал заявление после крушения самолёта с американскими фигуристами

Дональд Трамп сделал заявление после крушения самолёта с американскими фигуристами
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Президент США Дональд Трамп в своих социальных сетях опубликовал пост с реакцией на авиакатастрофу, произошедшую сегодня, 30 января, в столице страны Вашингтоне.

«Самолёт находился на идеальной и обычной траектории захода на посадку в аэропорт. Вертолёт летел прямо на самолёт в течение длительного периода времени. Была ясная ночь, огни на самолёте горели, почему вертолёт не поднялся, или не опустился, или не повернул? Почему диспетчерская вышка не сказала вертолёту, что делать, вместо того чтобы спросить, видят ли они самолёт? Это плохая ситуация, которую, похоже, следовало предотвратить», — написал Трамп в соцсети Truth Social.

Отметим, что Ассоциация фигурного катания США подтвердила присутствие на разбившемся в небе над Вашингтоном самолёте нескольких фигуристов. По информации нескольких источников, на борту также находились чемпионы мира по фигурному катанию в спортивных парах бывшие российские фигуристы Евгения Шишкова и Вадим Наумов.

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