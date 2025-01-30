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Отец Аннабель Морозов опроверг слухи о нахождении фигуристки в рухнувшем самолёте

Отец Аннабель Морозов опроверг слухи о нахождении фигуристки в рухнувшем самолёте
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Отец фигуристки Аннабель Морозов Николай Морозов развеял слухи о нахождении своей дочери на борту самолёта, потерпевшего крушение в столице США Вашингтоне сегодня, 30 января.

«Всё хорошо», – приводит слова Морозова «РИА Новости Спорт».

Также источник сообщает, что Аннабель находилась дома с начала текущей недели.

По информации некоторых СМИ, на борту самолёта, помимо Морозов, находились ещё 13 детей эмигрантов из России. Они участвовали в чемпионате Соединённых Штатов – 2025. Самолёт рейса 5342 American Airlines вылетел из Уичито и разбился недалеко от Вашингтона. Столкновение с военным вертолётом произошло на подлёте к взлётно-посадочной полосе.

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