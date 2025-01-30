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Алиса Ефимова и Миша Митрофанов не находились на упавшем в США самолёте

Алиса Ефимова и Миша Митрофанов не находились на упавшем в США самолёте
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Дети российских эмигрантов Алиса Ефимова и Миши Митрофанова не находились на борту упавшего в США самолёта.

«Меня и партнёра на борту этого самолёта не было. Я и Миша вернулись из Уичито в понедельник», — приводит слова Ефимовой «Матч ТВ».

Ранее Mash со ссылкой на источник сообщил, что на борту самолёта могло оказаться большинство фигуристов — детей российских эмигрантов, которые участвовали в чемпионате Соединённых Штатов – 2025. Издание также писало про Ефимову и Митрофанова, которые выиграли этот чемпионат в парном катании.

Самолёт рейса 5342 American Airlines вылетел из Уичито и разбился недалеко от Вашингтона. Столкновение с военным вертолётом произошло на подлёте к взлётно-посадочной полосе. Авиакомпания подтвердила, что на борту самолета находилось 64 человека: 60 ​​пассажиров и четыре члена экипажа.

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