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Дмитрий Губерниев отреагировал на крушение самолёта с американскими фигуристами

Дмитрий Губерниев отреагировал на крушение самолёта с американскими фигуристами
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Известный комментатор и спортивный журналист Дмитрий Губерниев выразил соболезнования в связи с трагедией, произошедшей сегодня, 30 января, недалеко от столицы США Вашингтона. На подлёте к взлётно-посадочной полосе самолёт рейса 5342 American Airlines столкнулся с военным вертолётом, на борту находились несколько фигуристов.

«Страшная трагедия… Страшная… Скорблю вместе со всеми и соболезную….» — написал Губерниев в своём телеграм-канале.

Ассоциация фигурного катания США подтвердила присутствие на разбившемся в небе над Вашингтоном самолёте нескольких фигуристов. По информации нескольких источников, на борту также находились чемпионы мира по фигурному катанию в спортивных парах бывшие российские фигуристы Евгения Шишкова и Вадим Наумов.

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