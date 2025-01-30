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Тарасова: много написано про авиакатастрофу, но я узнала, что Пономаренко и Морозов дома

Тарасова: много написано про авиакатастрофу, но я узнала, что Пономаренко и Морозов дома
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Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова заявила, что Энтони Пономаренко и Аннабель Морозов не были на борту упавшего в США самолёта.

«Там была часть моих учеников. Но я не знаю никаких нюансов. Что можно знать сейчас? Много всего написано, но я уже позвонила и узнала, что Пономаренко дома, Аннабель Морозов дома», — сказала Тарасова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Самолёт рейса 5342 American Airlines вылетел из Уичито и разбился недалеко от Вашингтона. Столкновение с военным вертолётом произошло на подлёте к взлётно-посадочной полосе. Авиакомпания подтвердила, что на борту самолета находилось 64 человека: 60 ​​пассажиров и четыре члена экипажа.

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