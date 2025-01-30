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«Моя ученица и любовь». Тарасова — об информации о гибели Волянской в авиакатастрофе в США

«Моя ученица и любовь». Тарасова — об информации о гибели Волянской в авиакатастрофе в США
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Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова высказалась о возможном нахождении бывшей советской фигуристки Инны Волянской в разбившемся самолёте в США.

— Сейчас читаю, что там была Инна Волянская.
— Вы где читаете? Это моя ученица и любовь. Я крестила её ребёнка. Кошмар… Всем родным, близким, а также Федерации фигурного катания США выражаю соболезнования. Не знаю, как тут сказать по-другому, — сказала Тарасова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Самолёт рейса 5342 American Airlines вылетел из Уичито и разбился недалеко от Вашингтона. Столкновение с военным вертолётом произошло на подлёте к взлётно-посадочной полосе. Авиакомпания подтвердила, что на борту самолета находилось 64 человека: 60 ​​пассажиров и четыре члена экипажа.

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