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Дайверы будут ждать восхода солнца для работ после крушения самолёта в США

Дайверы будут ждать восхода солнца для работ после крушения самолёта с фигуристами
Крушение самолёта рейса 5342 в США
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На место крушения разбившегося самолёта в небе над Вашингтоном направлено несколько групп дайверов. На борту находились несколько фигуристов и тренеров.

«Офицер, прибывший на место крушения, сказал, что различные региональные власти направили несколько групп дайверов. Но, учитывая опасные условия, им, возможно, придётся подождать до восхода солнца, чтобы войти в воду», — приводит New York Times слова офицера, прибывшего на место крушения.

Вся информация:
Предварительно все пассажиры и члены экипажа разбившегося в США самолёта погибли. LIVE
Live
Предварительно все пассажиры и члены экипажа разбившегося в США самолёта погибли. LIVE

Сегодня, 30 января, самолёт рейса 5342 American Airlines вылетел из Уичито и разбился недалеко от Вашингтона. Столкновение с военным вертолётом произошло на подлёте к взлётно-посадочной полосе. Авиакомпания подтвердила, что на борту самолета находилось 64 человека: 60 ​​пассажиров и четыре члена экипажа.

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