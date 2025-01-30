На борту в США не было фигуристов с российскими корнями из списка, появившегося в СМИ

На борту в США, который потерпел крушение сегодня, 30 января, не было фигуристов с российскими корнями из списка, появившегося в СМИ. Ранее Mash со ссылкой на источник сообщил, что на борту самолёта могло оказаться большинство фигуристов — детей российских эмигрантов, которые участвовали в чемпионате Соединённых Штатов – 2025.

Среди них были Аннабель Морозов, Эндрю Торгашев, Кэти Макбет, Даниил Паркман, Алиса Ефимова и Миша Митрофанов, чьё нахождение на борту уже опровергли, в том числе эксклюзивно «Чемпионату».

Теперь «Матч ТВ» со ссылкой на источник сообщает, что остальные семь фигуристов с российскими корнями, появившиеся в списках, также не летели на этом рейсе.

Самолёт рейса 5342 American Airlines вылетел из Уичито и разбился недалеко от Вашингтона. Столкновение с военным вертолётом произошло на подлёте к взлётно-посадочной полосе. Авиакомпания подтвердила, что на борту самолета находилось 64 человека: 60 ​​пассажиров и четыре члена экипажа.