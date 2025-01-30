Максим Наумов не летел разбившимся самолётом. Возможно, на борту были его родители

Американский фигурист Антон Спиридонов рассказал, что фигурист Максим Наумов не летел разбившимся самолётом из Уичито в Вашингтон. Он отметил, что на борту могли быть его родители, чемпионы мира Евгения Шишкова и Вадим Наумов.

«Максима Наумова не было на борту, он улетел из Уичито в понедельник. Он был в аэропорту вместе со мной, проходил через охрану в одно и то же время. А его родители, возможно, были», — приводит слова Спиридонова «РИА Новости Спорт».

Самолёт рейса 5342 American Airlines вылетел из Уичито и разбился недалеко от Вашингтона. Столкновение с военным вертолётом произошло на подлёте к взлётно-посадочной полосе. Авиакомпания подтвердила, что на борту самолета находилось 64 человека: 60 ​​пассажиров и четыре члена экипажа.