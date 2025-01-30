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«Похоже, никто не выжил». Фигурист Спиридонов — о крушении самолёта в Вашингтоне

«Похоже, никто не выжил». Фигурист Спиридонов — о крушении самолёта в Вашингтоне
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Американский фигурист Антон Спиридонов заявил, что в аэропорту Вашингтона ему сообщили о том, что выживших в авиакатастрофе нет.

«Меня не было на рейсе. Люди, которых я знал, думаю, были… Мне сказали в аэропорту, что, похоже, никто не выжил», — приводит слова Спиридонов «РИА Новости».

В Ассоциации фигурного катания США подтвердили, что на борту самолёта находились американские фигуристы.

Самолёт рейса 5342 American Airlines вылетел из Уичито и разбился недалеко от Вашингтона. Столкновение с военным вертолётом произошло на подлёте к взлётно-посадочной полосе. Авиакомпания подтвердила, что на борту самолета находилось 64 человека: 60 ​​пассажиров и четыре члена экипажа.

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