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Предварительно, все пассажиры разбившегося в США самолёта погибли — источник

Предварительно, все пассажиры разбившегося в США самолёта погибли — источник
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По предварительной информации, все пассажиры и члены экипажа самолёта American Airlines погибли. Также скончались трое военных, которые находились на борту вертолёта Sikorsky UH-60, с которым произошло столкновение. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.

На прошлой неделе в Уичито проходил чемпионат США по фигурному катанию. Сегодня, 30 января, самолёт рейса 5342 American Airlines вылетел из Уичито и разбился недалеко от Вашингтона. Столкновение с военным вертолётом произошло на подлёте к взлётно-посадочной полосе. Авиакомпания подтвердила, что на борту самолета находилось 64 человека: 60 ​​пассажиров и четыре члена экипажа. Среди них бывшие российские фигуристы чемпионы мира в спортивных парах Евгения Шишкова и Вадим Наумов.

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Предварительно все пассажиры и члены экипажа разбившегося в США самолёта погибли. LIVE
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