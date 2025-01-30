Появился список фигуристов, которые могли быть в разбившемся самолёте в Вашингтоне

В Сети появился новый список фигуристов, которые предположительно находились на борту разбившегося самолёта в Вашингтоне (США). Ими являются американские спортсмены Спенсер Лейн, Джина Хан, Франко Апарисио, сёстры Эверли и Алидия Ливингстон, Шон Кей и Анджела Янг. Список опубликовало «RT на русском».

Ранее в Ассоциации фигурного катания США подтвердили, что на борту самолёта находились американские фигуристы, но не называли имён.

Самолёт рейса 5342 American Airlines вылетел из Уичито и разбился недалеко от Вашингтона. Столкновение с военным вертолётом произошло на подлёте к взлётно-посадочной полосе. Авиакомпания подтвердила, что на борту самолета находилось 64 человека: 60 ​​пассажиров и четыре члена экипажа.