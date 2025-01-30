Фигурист Лейн разместил фото с разбившегося в США самолёта за несколько часов до трагедии

Американский фигурист Спенсер Лейн выкладывал фото с борта самолёта, столкнувшегося с военным вертолётом в небе над Вашингтоном.

Фото: Соцсети Спенсера Лейна

По предварительной информации, все пассажиры и члены экипажа погибли. Также скончались трое военных, которые находились на борту вертолёта Sikorsky UH-60.

Сегодня, 30 января, самолёт рейса 5342 American Airlines вылетел из Уичито и разбился недалеко от Вашингтона. На борту находились американские фигуристы, на прошлой неделе участвовавшие в чемпионате США по фигурному катанию, который проходил в Уичито. Столкновение с военным вертолётом произошло на подлёте к взлётно-посадочной полосе. Авиакомпания подтвердила, что на борту самолета находилось 64 человека: 60 ​​пассажиров и четыре члена экипажа. Среди них бывшие российские фигуристы чемпионы мира в спортивных парах Евгения Шишкова и Вадим Наумов.