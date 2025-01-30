Экс-россиянин Веселухин, скорее всего, не был на борту упавшего самолёта в США

Экс-россиянин и чемпион среди юниоров в танцах на льду Даниил Веселухин, скорее всего, не был на борту разбившегося в США самолёта. Его партнёрша Хана-Мария Абоян выложила пост, где поддержала жертв крушения. Скорее всего, они с Даниилом летели другим рейсом.

«Слова не могут описать страх и грусть, которые я испытываю от этой ситуации. Это абсолютно ужасно, я молюсь за всех спортсменов, тренеров и каждого, кто был на борту, надеюсь, они в безопасности и здоровы», — написала Абоян на своей страничке в социальных сетях.

Ранее Mash со ссылкой на источник сообщил, что на борту самолёта могло оказаться большинство фигуристов — детей российских эмигрантов, которые участвовали в чемпионате Соединённых Штатов – 2025. Абоян и Веселухин выиграли этот турнир.