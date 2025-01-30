Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Спортивные пары. Произвольная программа
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
20:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Экс-россиянин Веселухин, скорее всего, не был на борту упавшего самолёта в США

Экс-россиянин Веселухин, скорее всего, не был на борту упавшего самолёта в США
Аудио-версия:
Комментарии

Экс-россиянин и чемпион среди юниоров в танцах на льду Даниил Веселухин, скорее всего, не был на борту разбившегося в США самолёта. Его партнёрша Хана-Мария Абоян выложила пост, где поддержала жертв крушения. Скорее всего, они с Даниилом летели другим рейсом.

«Слова не могут описать страх и грусть, которые я испытываю от этой ситуации. Это абсолютно ужасно, я молюсь за всех спортсменов, тренеров и каждого, кто был на борту, надеюсь, они в безопасности и здоровы», — написала Абоян на своей страничке в социальных сетях.

Ранее Mash со ссылкой на источник сообщил, что на борту самолёта могло оказаться большинство фигуристов — детей российских эмигрантов, которые участвовали в чемпионате Соединённых Штатов – 2025. Абоян и Веселухин выиграли этот турнир.

Материалы по теме
Аннабель Морозов и ещё 12 детей эмигрантов из России могли лететь на упавшем в США рейсе
Материалы по теме
Предварительно все пассажиры и члены экипажа разбившегося в США самолёта погибли. LIVE
Live
Предварительно все пассажиры и члены экипажа разбившегося в США самолёта погибли. LIVE
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android