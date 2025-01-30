«Нет слов, как больно». Вайцеховская — о крушении самолёта в США

Олимпийская чемпионка в прыжках в воду, а ныне спортивная журналистка Елена Вайцеховская высказалась об авиакатастрофе в Вашингтоне (США). В разбившемся самолёте предположительно находились чемпионы мира 1994 года Евгения Шишкова и Вадим Наумов.

«Совершенно не тот случай, когда хочется оказаться первым, кто дал информацию… Из тех немногих подробностей, что известны, — несколько фигуристов с тренерами задержались в Уичито на кратковременный camp — тренировочный лагерь. Поэтому и возвращались домой спустя несколько дней после того, как чемпионат США был завершён… Нет слов, как больно», — написала Вайцеховская в своём телеграм-канале.