Дмитрий Песков высказался о присутствии россиян на борту разбившегося в CША самолёта

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал информацию о присутствии на борту разбившегося самолёта в небе над Вашингтоном бывших российских фигуристов.

«Мы, к сожалению, видим, что эти печальные данные подтверждаются. Там были и другие наши сограждане. Плохие новости сегодня из Вашингтона. Мы сожалеем и соболезнуем родным и близким, которые потеряли тех, кто из наших сограждан погиб в этой авиакатастрофе», — приводит слова Пескова «РИА Новости Спорт».

Сегодня, 30 января, самолёт рейса 5342 American Airlines вылетел из Уичито и разбился недалеко от Вашингтона. На борту находились американские фигуристы, на прошлой неделе участвовавшие в чемпионате США по фигурному катанию, который проходил в Уичито. Столкновение с военным вертолётом произошло на подлёте к взлётно-посадочной полосе. Авиакомпания подтвердила, что на борту самолета находилось 64 человека: 60 ​​пассажиров и четыре члена экипажа. Среди них бывшие российские фигуристы чемпионы мира в спортивных парах Евгения Шишкова и Вадим Наумов.