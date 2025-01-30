Мэр Вашингтона выразила соболезнования близким погибших в авиакатастрофе в столице США

Мэр Вашингтона Мюриел Баузер выразила соболезнования в связи с авиакатастрофой в столице США. Сегодня, 30 января, самолёт рейса 5342 American Airlines вылетел из Уичито и разбился недалеко от Вашингтона. На борту находились американские фигуристы, на прошлой неделе участвовавшие в чемпионате США по фигурному катанию, который проходил в Уичито.

«Пока наши спасатели продолжают свою работу, мы направляем нашу любовь и молитвы семьям, близким и сообществам, которые понесли утрату во время этой ужасной трагедии. Следующий брифинг мы проведём в 7:30 утра по местному времени (в 15:30 мск. — Прим. «Чемпионата»)», — написала Боузер на своей странице в социальной сети.

Столкновение с военным вертолётом произошло на подлёте к взлётно-посадочной полосе. Авиакомпания подтвердила, что на борту самолета находилось 64 человека: 60 ​​пассажиров и четыре члена экипажа. Среди них бывшие российские фигуристы чемпионы мира в спортивных парах Евгения Шишкова и Вадим Наумов.