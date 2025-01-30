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«Убиты горем». ISU опубликовал заявление в связи с авиакатастрофой с фигуристами в США

«Убиты горем». ISU опубликовал заявление в связи с авиакатастрофой с фигуристами в США
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Международный союз конькобежцев (ISU) выступил с заявлением после новостей о крушении самолёта в Вашингтоне (США).

«ISU и мировое сообщество глубоко потрясены трагическим инцидентом с рейсом American Airlines в Вашингтоне вчера вечером. Мы убиты горем, узнав, что среди находившихся на борту были фигуристы, а также их семьи, друзья и тренеры.

Наши мысли со всеми, кого затронула эта трагедия. Фигурное катание — это больше чем спорт, это дружная семья, и мы вместе. Мы поддерживаем тесную связь с Ассоциацией фигурного катания США и выражаем нашу полную поддержку в это невероятно трудное время», — говорится в заявлении пресс-службы.

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