Фигурист Итан Пил выразил соболезнования в связи с авиакатастрофой в США

Американский фигурист Итан Пил, выступающий в танцах на льду, выразил соболезнования в связи с авиакатастрофой в небе над Вашингтоном.

«Я в шоке. Молюсь за семьи и всё наше сообщество фигуристов. Боже, я не могу этого вынести. Обнимите своих любимых. Мне жаль», — написал Пил на своей странице в социальной сети.

Сегодня, 30 января, самолёт рейса 5342 American Airlines вылетел из Уичито и разбился недалеко от Вашингтона. На борту находились фигуристы, на прошлой неделе участвовавшие в чемпионате США по фигурному катанию, который проходил в Уичито. Столкновение с военным вертолётом произошло на подлёте к взлётно-посадочной полосе. Авиакомпания подтвердила, что на борту самолета находилось 64 человека: 60 ​​пассажиров и четыре члена экипажа. Среди них бывшие российские фигуристы чемпионы мира в спортивных парах Евгения Шишкова и Вадим Наумов.