Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Спортивные пары. Произвольная программа
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
20:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Фигурист Итан Пил выразил соболезнования в связи с авиакатастрофой в США

Фигурист Итан Пил выразил соболезнования в связи с авиакатастрофой в США
Аудио-версия:
Комментарии

Американский фигурист Итан Пил, выступающий в танцах на льду, выразил соболезнования в связи с авиакатастрофой в небе над Вашингтоном.

«Я в шоке. Молюсь за семьи и всё наше сообщество фигуристов. Боже, я не могу этого вынести. Обнимите своих любимых. Мне жаль», — написал Пил на своей странице в социальной сети.

Сегодня, 30 января, самолёт рейса 5342 American Airlines вылетел из Уичито и разбился недалеко от Вашингтона. На борту находились фигуристы, на прошлой неделе участвовавшие в чемпионате США по фигурному катанию, который проходил в Уичито. Столкновение с военным вертолётом произошло на подлёте к взлётно-посадочной полосе. Авиакомпания подтвердила, что на борту самолета находилось 64 человека: 60 ​​пассажиров и четыре члена экипажа. Среди них бывшие российские фигуристы чемпионы мира в спортивных парах Евгения Шишкова и Вадим Наумов.

Материалы по теме
Мэр Вашингтона выразила соболезнования близким погибших в авиакатастрофе в столице США
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android