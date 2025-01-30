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Дегтярёв — об авиакатастрофе в США: страшная трагедия для мировой спортивной семьи

Дегтярёв — об авиакатастрофе в США: страшная трагедия для мировой спортивной семьи
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Министр спорта и глава Олимпийского комитета России (ОКР) Михаил Дегтярёв высказался о крушении самолёта в Вашингтоне (США), на борту которого находились американские фигуристы и, предположительно, чемпионы мира 1994 года Вадим Наумов и Евгения Шишкова.

«Мировой спорт понёс большую потерю — в США в результате авиакатастрофы погибли фигуристы из разных стран. На борту самолёта находились также их семьи, друзья, тренеры.

От имени Министерства спорта и Олимпийского комитета России выражаю искренние соболезнования родным и близким всех погибших и пострадавших. Это страшная трагедия для мировой спортивной семьи, и сегодня мы скорбим все вместе», — приводит слова Дегтярёва «Матч ТВ».

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