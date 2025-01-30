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На чемпионате Европы прошла минута молчания в память о жертвах трагедии в США

На чемпионате Европы прошла минута молчания в память о жертвах трагедии в США
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Соревнования чемпионата Европы по фигурному катанию в Таллине начались с минуты молчания. В четверг, 30 января, проходит короткая программа у мужчин, а спортивные пары разыграют первый комплект медалей.

В четверг стало известно, что самолёт рейса 5342 American Airlines вылетел из Уичито и разбился недалеко от Вашингтона. Столкновение с военным вертолётом произошло на подлёте к взлётно-посадочной полосе. На борту самолёта находилось 64 человека: 60 ​​пассажиров и четыре члена экипажа.

В Ассоциации фигурного катания США подтвердили, что на борту самолёта находились американские фигуристы. Имена спортсменов пока не подтверждены официально.

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