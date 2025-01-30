Видео: тренер пнула фигуристку на турнире в Красноярске. Спортсменка расплакалась

Тренер из Омска Ирина Миленина пнула свою ученицу-фигуристку после неудачного проката на всероссийских соревнованиях «Красноярские узоры», которые с 24 по 26 января проходили в Красноярске. Девочка расплакалась в зоне kiss and cry.

Отметим, что в прошлом году Ирина получила звание «Лучшего тренера» за «достижения в области фигурного катания на коньках».

На данный момент уже известно, что в школе олимпийского резерва № 35 собрали дисциплинарную комиссию. Тренеру сделали выговор.

Ранее родители уже жаловались, что Миленина оскорбляет детей. Назначена дополнительная проверка. Контролем занимается комитет по физкультуре и спорту.