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Видео: тренер пнула фигуристку на турнире в Красноярске. Спортсменка расплакалась

Видео: тренер пнула фигуристку на турнире в Красноярске. Спортсменка расплакалась
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Тренер из Омска Ирина Миленина пнула свою ученицу-фигуристку после неудачного проката на всероссийских соревнованиях «Красноярские узоры», которые с 24 по 26 января проходили в Красноярске. Девочка расплакалась в зоне kiss and cry.

Отметим, что в прошлом году Ирина получила звание «Лучшего тренера» за «достижения в области фигурного катания на коньках».

На данный момент уже известно, что в школе олимпийского резерва № 35 собрали дисциплинарную комиссию. Тренеру сделали выговор.

Ранее родители уже жаловались, что Миленина оскорбляет детей. Назначена дополнительная проверка. Контролем занимается комитет по физкультуре и спорту.

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