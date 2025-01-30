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Омскому тренеру Милениной, пнувшей фигуристку на турнире в Красноярске, объявили выговор

Омскому тренеру Милениной, пнувшей фигуристку на турнире в Красноярске, объявили выговор
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Тренеру из Омска Ирине Милениной, которая пнула свою ученицу-фигуристку после неудачного проката на всероссийских соревнованиях «Красноярские узоры», проходящих с 24 по 26 января в Красноярске, объявили выговор. Отметим, что после случившегося пинка тренер ещё долго ругала девочку, в итоге спортсменка расплакалась прямо в зоне kiss and cry.

«По данному происшествию в СШОР №35 было собрано совещание дисциплинарной комиссии. На тренера наложено дисциплинарное взыскание в виде выговора», — приводит слова пресс-службы департамента по делам молодёжи, физической культуры и спорта администрации Омска ТАСС.

Отметим, что в прошлом году Ирина получила звание «Лучший тренер» за «достижения в области фигурного катания на коньках».

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