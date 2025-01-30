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«Выживших, скорее всего, нет». Спасатели прекратили поиск тел после авиакатастрофы в США

«Выживших, скорее всего, нет». Спасатели прекратили поиск тел после авиакатастрофы в США
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Глава пожарной охраны и скорой помощи Вашингтона Джон Доннелли заявил о прекращении поисковой операции после авиакатастрофы в США, в которой погибли несколько фигуристов.

«Выживших, скорее всего, нет. Удалось извлечь тела 28 погибших», — сказал Доннелли на брифинге.

В четверг, 30 января, стало известно, что самолёт рейса 5342 American Airlines вылетел из Уичито и разбился недалеко от Вашингтона. Столкновение с военным вертолётом произошло на подлёте к взлётно-посадочной полосе. На борту самолёта находились 64 человека: 60 ​​пассажиров и четыре члена экипажа. Три человека, находившиеся в вертолёте, также погибли.

В Ассоциации фигурного катания США подтвердили, что на борту самолёта находились американские фигуристы. Имена спортсменов пока не подтверждены официально.

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