8 американских фигуристов и 3 тренера из России погибли в авиакатастрофе в США — источник

Восемь американских фигуристов и три тренера с русскими корнями были идентифицированы жертвами авиакатастрофы в Вашингтоне (США). Об этом сообщает Channel2 NOW.

Фигуристы: Спенсер Лейн, Джина Хан, Эдди Чжоу, Франко Апарисио, сёстры Эверли и Алидия Ливингстон, Шон Кей и Анджела Янг.

Тренеры: Вадим Наумов, Евгения Шишкова, Инна Волянская.

Самолёт рейса 5342 American Airlines вылетел из Уичито и разбился недалеко от Вашингтона. Столкновение с военным вертолётом произошло на подлёте к взлётно-посадочной полосе. Авиакомпания подтвердила, что на борту самолета находились 64 человека: 60 ​​пассажиров и четыре члена экипажа.