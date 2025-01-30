В ФФККР отреагировали на авиакатастрофу в США с фигуристами и тренерами

Пресс-служба Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) выступила с обращением по поводу авиакатастрофы в Вашингтоне (США), в результате которой погибли фигуристы и тренеры.

«ФФККР, российские фигуристы, тренеры, судьи и специалисты шокированы и глубоко опечалены трагедией, произошедшей в Вашингтоне.

Все мы искренне соболезнуем родным и близким погибших, а также Ассоциации фигурного катания на коньках США, потерявшей в этой авиакатастрофе талантливых спортсменов-юниоров и квалифицированных тренеров.

Некоторые из них были нашими соотечественниками и в своё время внесли значимый вклад в отечественное фигурное катание на коньках. Светлая память...» — говорится в обращении, опубликованном в телеграм-канале организации.