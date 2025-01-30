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Ангелопол отчислен из группы Линичук из-за регулярных нарушений тренировочного процесса

Ангелопол отчислен из группы Линичук из-за регулярных нарушений тренировочного процесса
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Российский фигурист Валерий Ангелопол, выступающий в танцах на льду, отчислен из группы заслуженного тренера России Натальи Линичук.

«В связи с регулярным нарушением тренировочного процесса В. Ангелопол отчислен из группы Линичук», — сообщается на странице группы в социальных сетях.

Напомним, Ангелопол вместе с Василисой Кагановской выигрывал финал Гран-при России в танцах на льду в сезоне-2022/2023, однако летом того же года их дуэт со скандалом распался. После расставания Василиса осталась в группе Анжелики Крыловой, а Валерий за прошедшие годы сменил сразу несколько партнёрш — он вставал в пару с Ариной Ушаковой, Александрой Шинкаренко и Дарьей Каревой.

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