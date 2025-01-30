«Никогда их не забудем». Малинин сделал новое заявление о крушении самолёта с фигуристами

Чемпион мира — 2024, трёхкратный чемпион США в мужском одиночном катании Илья Малинин вновь выразил слова поддержки в связи с крушением самолёта с фигуристами на борту, которое произошло в ночь на 30 января в США.

«Я убит горем из-за трагической гибели моих коллег-фигуристов в этой ужасной авиакатастрофе. Сообщество фигурного катания — это одна семья, и такую потерю невозможно выразить словами. Мои мысли — с их семьями, друзьями и всеми, кто пострадал. Мы никогда их не забудем», — написал Малинин в социальных сетях.

На прошлой неделе в Уичито проходил чемпионат США по фигурному катанию, который у мужчин выиграл именно Малинин. Самолёт рейса 5342 American Airlines вылетел из Уичито и разбился недалеко от Вашингтона. Столкновение с военным вертолётом произошло на подлёте к взлётно-посадочной полосе. Авиакомпания подтвердила, что на борту самолета находились 64 человека: 60 пассажиров и четыре члена экипажа. Личности погибших пока официально не раскрываются.