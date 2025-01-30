Аннабель Морозов: нет слов, мои мысли обращены ко всем, вовлечённым в авиакатастрофу

Бывшая российская фигуристка Аннабель Морозов высказалась об авиакатастрофе в Вашингтоне (США), в результате которой погибли фигуристы и тренеры.

«У меня нет слов… Мои мысли обращены ко всем и к их семьям, вовлечённым в авиакатастрофу», — написала Морозов в социальных сетях.

Напомним, в четверг, 30 января, стало известно, что самолёт рейса 5342 American Airlines вылетел из Уичито и разбился недалеко от Вашингтона. Столкновение с военным вертолётом произошло на подлёте к взлётно-посадочной полосе. На борту самолёта находились 64 человека: 60 ​​пассажиров и четыре члена экипажа. Три человека, находившиеся в вертолёте, также погибли.