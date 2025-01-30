Чиновник подтвердил гибель Шишковой и Наумова в авиакатастрофе

Директор спортивного клуба города Бостон Дуг Зегибе сообщил, что жертвами авиакатастрофы в Вашингтоне стали шесть представителей их организации — два тренера, два фигуриста (Джинна Хан и Спенсер Лейн) и две сопровождавшие их матери.

Тренерами Бостонской школы были российские чемпионы мира по фигурному катанию 1994 года Евгения Шишкова и Вадим Наумов (работали там с 2017 года). По словам Зегибе, они погибли. Их сын, фигурист Максим Наумов, занявший на чемпионате США (откуда возвращались его родители) четвёртое место, прибыл в Бостон ещё в понедельник, 27 января.

«Шесть — это ужасное число для нас, но нам повезло, и мы благодарны, что их было не больше шести. Это будет иметь далеко идущие последствия для нашего сообщества фигуристов. Полагаю, мы все потеряли часть семьи.

Не думаю, что мы когда-нибудь их забудем. Это точно. Мы ещё не дошли до обсуждения того, как почтим их память здесь, в клубе, но мы обязательно это сделаем. Это определённо очень важные и любимые члены нашего сообщества», — сказал Зегибе в эфире CBS News.