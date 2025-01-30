Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Спортивные пары. Произвольная программа
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
20:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Чиновник подтвердил гибель Шишковой и Наумова в авиакатастрофе

Чиновник подтвердил гибель Шишковой и Наумова в авиакатастрофе
Аудио-версия:
Комментарии

Директор спортивного клуба города Бостон Дуг Зегибе сообщил, что жертвами авиакатастрофы в Вашингтоне стали шесть представителей их организации — два тренера, два фигуриста (Джинна Хан и Спенсер Лейн) и две сопровождавшие их матери.

Тренерами Бостонской школы были российские чемпионы мира по фигурному катанию 1994 года Евгения Шишкова и Вадим Наумов (работали там с 2017 года). По словам Зегибе, они погибли. Их сын, фигурист Максим Наумов, занявший на чемпионате США (откуда возвращались его родители) четвёртое место, прибыл в Бостон ещё в понедельник, 27 января.

«Шесть — это ужасное число для нас, но нам повезло, и мы благодарны, что их было не больше шести. Это будет иметь далеко идущие последствия для нашего сообщества фигуристов. Полагаю, мы все потеряли часть семьи.

Не думаю, что мы когда-нибудь их забудем. Это точно. Мы ещё не дошли до обсуждения того, как почтим их память здесь, в клубе, но мы обязательно это сделаем. Это определённо очень важные и любимые члены нашего сообщества», — сказал Зегибе в эфире CBS News.

Материалы по теме
Крушение самолёта в США: на борту были экс-российские фигуристы и тренеры. LIVE
Live
Крушение самолёта в США: на борту были экс-российские фигуристы и тренеры. LIVE
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android