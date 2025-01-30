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«Это мои дети». Тренер Великова отреагировала на новость о гибели Шишковой и Наумова

«Это мои дети». Тренер Великова отреагировала на новость о гибели Шишковой и Наумова
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Заслуженный тренер России по фигурному катанию Людмила Великова высказалась о трагической гибели своих учеников — чемпионов мира 1994 года в парном катании Евгении Шишковой и Вадима Наумова — в авиакатастрофе близ Вашингтона.

«Они мои самые, самые любимые спортсмены. Моя, так сказать, первая проба на чемпионате мира, они стали чемпионами 1994 года. Изумительные люди, преданные, классные ребята. В работе совершенно потрясающие. Талантливые, красивые…

Я очень часто в работе использую их записи, чтобы показывать ученикам, как надо делать. Помимо всего прочего, это мои дети: Женя со мной с 11 лет, а Вадик — с 14. Это мои родные дети. Это ужасно.

Счастье, что там не было их сына Максима. Он как раз участвовал в этом старте и удачно выступил. По-моему, даже отобрался на чемпионат мира», — сказала Великова в видео, размещённом Reuters.

Ранее информации о гибели Шишковой и Наумова подтвердил Дуг Зегибе, директор спортивного клуба Бостона, который они представляли в роли тренеров.

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