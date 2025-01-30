Габриэла Пападакис отреагировала на крушение самолёта с фигуристами в Вашингтоне

Олимпийская чемпионка 2022 года, пятикратная чемпионка мира и Европы в танцах на льду француженка Габриэла Пападакис выразила слова поддержки в связи с крушением самолёта с фигуристами на борту, которое произошло в ночь на 30 января в США.

«Не описать словами, как я разбита горем из-за гибели людей в трагической авиакатастрофе в Вашингтоне. Мир фигурного катания невелик, а потери огромны. Я мысленно с их семьями, друзьями и всеми представителями нашего сообщества, которые сегодня скорбят. Посылаю любовь и силу всем, кто скорбит», — написала Пападакис в социальных сетях.

На прошлой неделе в Уичито (Канзас) проходил чемпионат США по фигурному катанию. Самолёт рейса 5342 American Airlines вылетел из Уичито и разбился недалеко от Вашингтона. Столкновение с военным вертолётом произошло на подлёте к взлётно-посадочной полосе. Авиакомпания подтвердила, что на борту самолета находились 64 человека: 60 пассажиров и четыре члена экипажа.