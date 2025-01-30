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Фигурист Митрофанов: на разбившемся самолёте было много ребят из нашего клуба

Фигурист Митрофанов: на разбившемся самолёте было много ребят из нашего клуба
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Фигурист Миша Митрофанов, выступающий в паре с Алисой Ефимовой, высказался о крушении самолёта с фигуристами на борту, которое произошло сегодня, 30 января, в США.

«Мы с Алисой не были на этом самолёте. Мы улетели на пару дней раньше. Много ребят из нашего клуба были на этом рейсе. Мы стараемся поддерживать их семьи сейчас», — сказал Митрофанов корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

На прошлой неделе в Уичито (Канзас) проходил чемпионат США по фигурному катанию. Самолёт рейса 5342 American Airlines вылетел из Уичито и разбился недалеко от Вашингтона. Столкновение с военным вертолётом произошло на подлёте к взлётно-посадочной полосе. Авиакомпания подтвердила, что на борту самолета находились 64 человека: 60 пассажиров и четыре члена экипажа.

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