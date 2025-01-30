Французский фигурист Адам Сяо Хим Фа выиграл короткую программу на ЧЕ-2025
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Французский фигурист Адам Сяо Хим Фа выиграл короткую программу на чемпионате Европы — 2025, который проходит в Таллине (Эстония). Спортсмен получил от судей 93,12 балла.
Фигурное катание. ЧЕ-2025. Таллин, Эстония
Мужчины. Короткая программа
30 января 2025, четверг. 14:10 МСК
Окончено
1
Адам Сяо Хим Фа
Франция
93.12
2
Ника Эгадзе
Грузия
91.94
3
Владимир Самойлов
Польша
85.98
Вторым стал грузинский спортсмен Ника Эгадзе с результатом 91,94. Тройку сильнейших замкнул представитель Польши Владимир Самойлов (85,89).
Фигурное катание. Чемпионат Европы — 2025. Короткая программа. Мужчины:
- Адам Сяо Хим Фа (Франция) — 93,12
- Ника Эгадзе (Грузия) — 91,94
- Владимир Самойлов (Польша) — 85,89
- Маттео Риццо (Италия) — 85,68
- Николай Мемола (Италия) — 84,92
- Михаил Селевко (Эстония) — 84,85
- Александр Селевко (Эстония) — 84,65
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