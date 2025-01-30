Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Спортивные пары. Произвольная программа
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
20:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Французский фигурист Адам Сяо Хим Фа выиграл короткую программу на ЧЕ-2025

Французский фигурист Адам Сяо Хим Фа выиграл короткую программу на ЧЕ-2025
Комментарии

Французский фигурист Адам Сяо Хим Фа выиграл короткую программу на чемпионате Европы — 2025, который проходит в Таллине (Эстония). Спортсмен получил от судей 93,12 балла.

Фигурное катание. ЧЕ-2025. Таллин, Эстония
Мужчины. Короткая программа
30 января 2025, четверг. 14:10 МСК
Окончено
1
Адам Сяо Хим Фа
Франция
93.12
2
Ника Эгадзе
Грузия
91.94
3
Владимир Самойлов
Польша
85.98

Вторым стал грузинский спортсмен Ника Эгадзе с результатом 91,94. Тройку сильнейших замкнул представитель Польши Владимир Самойлов (85,89).

Фигурное катание. Чемпионат Европы — 2025. Короткая программа. Мужчины:

  1. Адам Сяо Хим Фа (Франция) — 93,12
  2. Ника Эгадзе (Грузия) — 91,94
  3. Владимир Самойлов (Польша) — 85,89
  4. Маттео Риццо (Италия) — 85,68
  5. Николай Мемола (Италия) — 84,92
  6. Михаил Селевко (Эстония) — 84,85
  7. Александр Селевко (Эстония) — 84,65
Календарь чемпионата Европы - 2025
Материалы по теме
Авиакатастрофа в США унесла жизни русских чемпионов мира. Судьба пары Шишкова/Наумов
Авиакатастрофа в США унесла жизни русских чемпионов мира. Судьба пары Шишкова/Наумов
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android