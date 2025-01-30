Французский фигурист Адам Сяо Хим Фа выиграл короткую программу на ЧЕ-2025

Французский фигурист Адам Сяо Хим Фа выиграл короткую программу на чемпионате Европы — 2025, который проходит в Таллине (Эстония). Спортсмен получил от судей 93,12 балла.

Вторым стал грузинский спортсмен Ника Эгадзе с результатом 91,94. Тройку сильнейших замкнул представитель Польши Владимир Самойлов (85,89).

Фигурное катание. Чемпионат Европы — 2025. Короткая программа. Мужчины: