Дональд Трамп подтвердил, что в авиакатастрофе с фигуристами в США никто не выжил

Президент США Дональд Трамп на специальной пресс-конференции сообщил, что в результате столкновения военного вертолёта Sikorsky H-60 (Black Hawk) и пассажирского самолёта авиакомпании American Airlines выживших не оказалось.

На борту самолёта находились минимум 14 фигуристов и их тренеров. В частности, чемпионы мира 1994 года в парном катании в составе сборной России Евгения Шишкова и Вадим Наумов, которые возвращались с чемпионата США — 2025 из Канзаса со своими воспитанниками.

«К сожалению, выживших нет. Эта ночь стала тёмной и мучительной как для столицы нашей страны, так и для истории всей страны.

Мы одна семья, и сегодня у всех нас разбито сердце. Мы все убиты горем, ведь многих из тех, кто так трагически погиб, больше не будет с нами. Мы утешаемся тем, что их путь закончился не в холодных водах Потомака, а в тёплых объятиях любящего бога.

Мы не знаем, что привело к этой катастрофе, но у нас есть несколько очень серьёзных точек зрения и идей, и я думаю, что мы выскажем эти мнения сейчас, потому что на протяжении многих лет я наблюдал, как происходят подобные вещи. Мы выясним, как произошла эта катастрофа, и сделаем так, чтобы ничего подобного больше не повторилось», — приводит слова Трампа CNN.