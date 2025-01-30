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Стал известен предварительный список участников финала Гран-при России

Федерация фигурного катания на коньках России опубликовала предварительный список участников финала Гран-при страны. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с этим списком.

Мужчины: Дмитрий Алиев, Пётр Гуменник, Владислав Дикиджи, Макар Игнатов, Марк Кондратюк, Глеб Лутфуллин, Иван Попов, Роман Савосин, Даниил Самсонов, Евгений Семененко, Николай Угожаев, Григорий Фёдоров.

Женщины: Мария Агаева, Софья Акатьева, Софья Важнова, Алина Горбачёва, Ксения Гущина, Елизавета Куликова, Софья Муравьёва, Аделия Петросян, Дарья Садкова, Ксения Синицына, Анна Фролова, Вероника Яметова.

Парное катание: Дарья Андреева — Александр Акимов, Алиса Блинникова — Алексей Карпов, Александра Бойкова — Дмитрий Козловский, Ясмина Кадырова — Илья Миронов, Анастасия Мишина — Александр Галлямов, Анастасия Мухортова — Дмитрий Евгеньев, Елизавета Осокина — Артём Грицаенко, Наталья Хабибуллина — Илья Княжук.

Танцы на льду: Василиса Кагановская — Максим Некрасов, Анна Коломенская — Артём Фролов, Милана Кузьмина — Дмитрий Студеникин, Софья Леонтьева — Даниил Горелкин, Екатерина Миронова — Евгений Устенко, Елизавета Пасечник — Дарио Чиризано, Екатерина Рыбакова — Иван Махноносов, Юлия Чуркина — Борис Фролов, Софья Шевченко — Андрей Ежлов, Анна Щербакова — Егор Гончаров.

Напомним, соревнования пройдут с 13 по 17 февраля в Красноярске.