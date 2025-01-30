Дональд Трамп: на борту разбившегося самолёта была группа талантливых людей из России

Президент США Дональд Трамп на специальной пресс-конференции, посвящённой авиакатастрофе в Вашингтоне, высказался о том, что на борту пассажирского самолёта авиакомпании American Airlines, столкнувшегося с военным вертолётом, были выходцы из России.

На прошлой неделе в Уичито проходил чемпионат США по фигурному катанию. Самолёт рейса 5342 American Airlines вылетел из Уичито и разбился недалеко от Вашингтона. Столкновение с военным вертолётом произошло на подлёте к взлётно-посадочной полосе. Авиакомпания подтвердила, что на борту самолёта находились 64 человека: 60 пассажиров и четыре члена экипажа. Никто из них не выжил. В частности, чемпионы мира 1994 года в парном катании в составе сборной России Евгения Шишкова и Вадим Наумов, которые возвращались из Канзаса со своими воспитанниками.

«Это действительно потрясло многих людей как в США, так и в России. На борту была группа очень талантливых людей из России. К сожалению, они находились в самолёте», — приводит слова Трампа CNN.

Также Трамп заявил, что правительство США будет содействовать возвращению останков россиян на родину.