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Минерва Фабьенне Хазе и Никита Володин выиграли чемпионат Европы — 2025

Минерва Фабьенне Хазе и Никита Володин выиграли чемпионат Европы — 2025
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Фигуристы Минерва Фабьенне Хазе и Никита Володин, представляющие Германию, стали победителями чемпионата Европы — 2025. По сумме двух программ они получили от судей 212,48 балла.

Фигурное катание. ЧЕ-2025. Таллин, Эстония
Спортивные пары. Произвольная программа
30 января 2025, четверг. 20:00 МСК
Окончено

Вторыми стали спортсмены из Италии Сара Конти и Никколо Мачи с результатом 206,89. Тройку лидеров замкнули бывшие российские фигуристы, ныне представляющие Грузию, Анастасия Метёлкина и Лука Берулаев (191,88).

Фигурное катание. Чемпионат Европы — 2025. Спортивные пары. Итоговое положение:

  1. Минерва Фабьенне Хазе/Никита Володин (Германия) — 212,48
  2. Сара Конти/Никколо Мачи (Италия) — 206,89
  3. Анастасия Метёлкина/Лука Берулава (Грузия) — 191,88
  4. Мария Павлова/Алексей Святченко (Венгрия) — 191,44
  5. Анастасия Вайпан-Ло/Люк Дигби (Великобритания) — 183,76
  6. Ребекка Гиларди/Филиппо Амброзини (Италия) — 180,86
  7. Юлия Щетинина/Михал Возняк (Польша) — 177,86
  8. Анника Хокке/Роберт Кункель (Германия) — 176,55
  9. Камий Ковалёв/Павел Ковалёв (Франция) — 167,63
  10. Дарья Данилова/Мишель Циба (Нидерланды) — 166,84
Календарь чемпионата Европы - 2025
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