Минерва Фабьенне Хазе и Никита Володин выиграли чемпионат Европы — 2025

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Фигуристы Минерва Фабьенне Хазе и Никита Володин, представляющие Германию, стали победителями чемпионата Европы — 2025. По сумме двух программ они получили от судей 212,48 балла.

Вторыми стали спортсмены из Италии Сара Конти и Никколо Мачи с результатом 206,89. Тройку лидеров замкнули бывшие российские фигуристы, ныне представляющие Грузию, Анастасия Метёлкина и Лука Берулаев (191,88).

Фигурное катание. Чемпионат Европы — 2025. Спортивные пары. Итоговое положение: