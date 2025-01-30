Минерва Фабьенне Хазе и Никита Володин выиграли чемпионат Европы — 2025
Фигуристы Минерва Фабьенне Хазе и Никита Володин, представляющие Германию, стали победителями чемпионата Европы — 2025. По сумме двух программ они получили от судей 212,48 балла.
Вторыми стали спортсмены из Италии Сара Конти и Никколо Мачи с результатом 206,89. Тройку лидеров замкнули бывшие российские фигуристы, ныне представляющие Грузию, Анастасия Метёлкина и Лука Берулаев (191,88).
Фигурное катание. Чемпионат Европы — 2025. Спортивные пары. Итоговое положение:
- Минерва Фабьенне Хазе/Никита Володин (Германия) — 212,48
- Сара Конти/Никколо Мачи (Италия) — 206,89
- Анастасия Метёлкина/Лука Берулава (Грузия) — 191,88
- Мария Павлова/Алексей Святченко (Венгрия) — 191,44
- Анастасия Вайпан-Ло/Люк Дигби (Великобритания) — 183,76
- Ребекка Гиларди/Филиппо Амброзини (Италия) — 180,86
- Юлия Щетинина/Михал Возняк (Польша) — 177,86
- Анника Хокке/Роберт Кункель (Германия) — 176,55
- Камий Ковалёв/Павел Ковалёв (Франция) — 167,63
- Дарья Данилова/Мишель Циба (Нидерланды) — 166,84
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