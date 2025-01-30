Тренерский штаб Тутберидзе выразил соболезнования близким погибших в авиакатастрофе в США

Тренерский штаб Этери Тутберидзе в социальных сетях выразил соболезнования родным и близким погибших в авиакатастрофе в Вашингтоне.

«Выражаем глубочайшие соболезнования родным и близким погибших в результате трагедии в Вашингтоне», — говорится в сообщении, продублированном на английском языке.

Фото: Из социальных сетей команды Тутберидзе

Напомним, в четверг, 30 января, стало известно, что самолёт рейса 5342 American Airlines вылетел из Уичито и разбился недалеко от Вашингтона. Столкновение с военным вертолётом произошло на подлёте к взлётно-посадочной полосе. На борту самолёта находились 64 человека: 60 ​​пассажиров и четыре члена экипажа. Три человека, находившиеся в вертолёте, также погибли.