Медведева, Ягудин, Степановa, Букин и Алиев отреагировали на крушение самолёта в США

Российские фигуристы Евгения Медведева, Алексей Ягудин, Александра Степанова, Иван Букин и Дмитрий Алиев в социальных сетях выразили соболезнования родным и близким погибших в авиакатастрофе в Вашингтоне.

«С болью в сердце весь день слежу за новостями. Мои глубочайшие соболезнования всем, кто потерял близких», — выложила Медведева.

«Примите наши искренние соболезнования», — поделились Степанова и Букин.

«Ужасная трагедия, мои соболезнования», — отреагировал Ягудин.

«Светлая память», — написал Алиев.

Напомним, в четверг, 30 января, стало известно, что самолёт рейса 5342 American Airlines вылетел из Уичито и разбился недалеко от Вашингтона. Столкновение с военным вертолётом произошло на подлёте к взлётно-посадочной полосе. На борту самолёта находились 64 человека: 60 ​​пассажиров и четыре члена экипажа. Три человека, находившиеся в вертолёте, также погибли.