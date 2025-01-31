Стало известно о ещё одном фигуристе из России, погибшем в авиакатастрофе в США

На борту разбившегося в Вашингтоне самолёта American Airlines находился бывший российский фигурист Александр Кирсанов. Эту информацию подтвердила его супруга и тренер по фигурному катанию Наталья Гудин.

Кирсанов родился в 1978 году в Москве. За время карьеры он выступал в танцах на льду за сборные России, Азербайджана (был чемпионом страны) и США (лучший результат — Skate America) с разными партнёршами. В 2004 году Кирсанов завершил карьеру и начал работать хореографом и тренером.

«Я потеряла всё. Я потеряла мужа. Я потеряла учеников. Я потеряла друзей. Мне нужно вернуть мужа. Мне нужно вернуть его тело», — приводит слова Гудин ABC News.

Кирсанов сопровождал из Уичито (Канзас) в Вашингтон двух своих учеников, которые были в лагере развития прошедшего чемпионата США по фигурному катанию.

Гудин призналась, что успела созвониться с мужем, когда он садился в самолёт, который столкнулся с военным вертолётом над рекой Потомак. Самолёт раскололся на две части и упал в воду. Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что выживших в трагедии нет. Кирсанову было 46 лет.