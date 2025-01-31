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Чемпионат Европы по фигурному катанию — 2025: расписание соревнований 31 января

Чемпионат Европы по фигурному катанию — 2025: расписание соревнований 31 января
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Сегодня, 31 января, в эстонском Таллине состоится очередной соревновательный день на чемпионате Европы по фигурному катанию. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием соревнований.

Фигурное катание. Чемпионат Европы — 2025. Таллин (Эстония). 31 января:

  • 13:30 мск. Танцы на льду. Ритм-танец;
  • 19:00 мск. Женщины. Произвольная программа.

В рамках чемпионата Европы по фигурному катанию — 2025 спортсмены разыграют медали в мужском, женском одиночном катании, парном катании и танцах на льду. Со списком участников можно ознакомиться на сайте «Чемпионата» по ссылке. Трансляции чемпионата Европы по фигурному катанию в России осуществляет онлайн-сервис Оkko.

чемпионата Европы - 2025 по фигурному катанию
Календарь чемпионата Европы - 2025 по фигурному катанию
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Новости. Фигурное катание
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