Чемпионат Европы по фигурному катанию — 2025: расписание соревнований 31 января

Сегодня, 31 января, в эстонском Таллине состоится очередной соревновательный день на чемпионате Европы по фигурному катанию. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием соревнований.

Фигурное катание. Чемпионат Европы — 2025. Таллин (Эстония). 31 января:

13:30 мск. Танцы на льду. Ритм-танец;

19:00 мск. Женщины. Произвольная программа.

В рамках чемпионата Европы по фигурному катанию — 2025 спортсмены разыграют медали в мужском, женском одиночном катании, парном катании и танцах на льду. Со списком участников можно ознакомиться на сайте «Чемпионата» по ссылке. Трансляции чемпионата Европы по фигурному катанию в России осуществляет онлайн-сервис Оkko.