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ЧЕ-2025 по фигурному катанию, танцы на льду, ритм-танец: во сколько начало, где смотреть

ЧЕ-2025 по фигурному катанию, танцы на льду, ритм-танец: во сколько начало, где смотреть
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Сегодня, 31 января, в Таллине (Эстония) в рамках чемпионата Европы по фигурному катанию пройдут соревнования в танцах на льду. Спортсмены выступят с ритм-танцем. Начало прокатов запланировано на 13:30 по московскому времени.

Фигурное катание. ЧЕ-2025. Таллин, Эстония
Танцы на льду. Ритм-танец
31 января 2025, пятница. 13:30 МСК
Не началось

Со списком участников можно ознакомиться на сайте «Чемпионата» по ссылке. В России трансляции чемпионата Европы по фигурному катанию осуществляет онлайн-сервис Оkko.

Действующими чемпионами Европы в танцах на льду являются итальянские фигуристы Шарлен Гиньяр и Марко Фаббри. Серебряные медали в 2024 году завоевали представители Великобритании Лайла Фир и Льюис Гибсон. Тройку призёров замкнул литовский дуэт Эллисон Рид/Саулюс Амбрулявичюс.

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