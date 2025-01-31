«Тела Шишковой и Наумова пока не обнаружены». Великова — о погибших в США учениках

Заслуженный тренер России по фигурному катанию Людмила Великова сообщила, что тела её учеников Евгении Шишковой и Вадима Наумова, погибших в авиакатастрофе близ Вашингтона, ещё не обнаружены.

«Пока судьба тел неизвестна. Не обнаружены. Но ведутся работы по поиску», — приводит слова Великовой «Матч ТВ».

В четверг, 30 января, стало известно, что самолёт рейса 5342 American Airlines вылетел из Уичито и разбился недалеко от Вашингтона. Столкновение с военным вертолётом произошло на подлёте к взлётно-посадочной полосе. На борту самолёта находились 64 человека: 60 ​​пассажиров и четыре члена экипажа. Три человека, находившиеся в вертолёте, также погибли. Среди них бывшие российские фигуристы чемпионы мира в спортивных парах Евгения Шишкова и Вадим Наумов.