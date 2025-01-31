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ЧЕ-2025 по фигурному катанию, женщины: во сколько произвольная программа, где смотреть

ЧЕ-2025 по фигурному катанию, женщины: во сколько произвольная программа, где смотреть
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Сегодня, 31 января, в Таллине (Эстония) в рамках чемпионата Европы по фигурному катанию пройдут соревнования в женском одиночном катании. Спортсменки выступят с произвольной программой. Начало прокатов запланировано на 19:00 по московскому времени.

Фигурное катание. ЧЕ-2025. Таллин, Эстония
Женщины. Произвольная программа
31 января 2025, пятница. 19:00 МСК
Не началось

После исполнения короткой программы лидирует грузинская фигуристка Анастасия Губанова, получившая от судей 68,99 балла. Второе место занимает эстонка Нина Петрыкина, уступающая лидеру 0,05 балла. Тройку лучших замыкает Кимми Репонд из Швейцарии (68,68).

Со списком участников можно ознакомиться на сайте «Чемпионата» по ссылке. В России трансляции чемпионата Европы по фигурному катанию осуществляет онлайн-сервис Оkko.

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